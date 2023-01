Lo Spezia è rimasto imbattuto nelle ultime quattro partite (1 vittoria, 3 pareggi) di campionato; gli aquilotti non hanno mai registrato cinque match consecutivi senza sconfitta nella loro storia in Serie A. Dopo i pareggi contro Atalanta e Lecce, lo Spezia potrebbe chiudere in parità tre gare consecutive per la prima volta in Serie A.