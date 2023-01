Le scelte di Sottil

Alla vigilia tutto ruotava intorno alla presenza o meno di Gerard Deulofeu: lo spagnolo non va nemmeno in panchina, dunque Sottil sceglie di schierare Success in avanti insieme a Beto. Solo conferme per il resto: centrocampo con Lovric, Walace e Makengo, con Pereyra e Udogie sulle fasce, mentre la linea difensiva davanti a Silvestri è la solita composta da Becao, Bijol e Perez