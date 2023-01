La sfida del Franchi chiude il sabato della 19^ giornata di Serie A. Si affrontano Fiorentina e Torino. Juric schiera Seck come terminale offensivo con Miranchuk e Vlasic alle spalle. A centrocampo spazio per Adopo. Italiano manda in campo Kouamé come riferimento centrale, Saponara preferito a Nico Gonzalez. Diretta su Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD