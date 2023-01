Verona-Lecce, le probabili formazioni: confermato Colombo dal 1'

Zaffaroni deve ancora sciogliere un dubbio in attacco: gioca uno tra Kallon e Lasagna. Baroni conferma Colombo come terminale offensivo mentre Gallo potrebbe riprendersi il posto da titolare sulla corsia di sinistra. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 15 Condividi

La sfida del Bentegodi apre la 19^ giornata del campionato di Serie A. Il Lecce arriva a questa gara con il morale alto dopo il prezioso pareggio ottenuto al Via del Mare contro il Milan e forte di un primo tempo in cui la squadra di Baroni ha messo in difficoltà i campioni d'Italia. Colombo sembra aver meritato ancora una maglia da titolare nonostante le buone condizioni di Ceesay e Gallo sembra riprendersi il posto dal 1' sulla corsia di sinistra. Il Verona continua ad avere bisogno di punti pesanti per poter sperare in una salvezza che va costruita soprattutto in casa. La squadra di Zaffaroni arriva a questa sfida dopo la sconfitta di misura rimediata a San Siro contro l'Inter e forte di una rosa e una qualità di gioco decisamente migliorata. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 15.

Verona, ballottaggio tra Kallon e Lasagna In attacco confermato Djuric che agirà da prima punta con Lasagna (favorito su Kallon) e Lazovic a supporto. In mezzo al campo ci sono Veloso e Sulemana che potrebbero sperare: ovviamente non entrambi ma il secondo forse ha qualche possibilità anche se il tandem Ilic-Tameze resta in pole.

VERONA (3-4-2-1), la probabile formazione: Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Ilic, Doig; Lasagna, Lazovic; Djuric. All. Zaffaroni