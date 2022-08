Al Castellani va in scena il derby toscano tra Empoli e Fiorentina. La squadra di Zanetti deve riscattare il ko all'esordio al Picco contro lo Spezia, mentre la formazione di Italiano arriva a questo match con due vittorie, una in campionato (Cremonese) e l'altra in Conference League (Twente). La partita sarà trasmessa in diretta dalle 18.30 sull'app DAZN e su ZONA DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky

NAPOLI-MONZA LIVE