Napoli a caccia di conferme dopo il buon avvio di campionato con la vittoria di Verona. Spalletti ha in mente di riproporre la stessa formazione che ha battuto l'Hellas. Stroppa lancia in attacco la coppia Petagna-Caprari. Diretta sull'app DAZN e Zona DAZN numero 214 del telecomando Sky

Dopo la bella e netta vittoria del Bentegodi contro il Verona, il Napoli vuole dare continuità alle sue prestazioni e allo stadio 'Maradona' ospita il Monza . La squadra di Stroppa arriva a questo match dopo l'esordio, con sconfitta (1-2 con il Torino) nella prima giornata. Gara complicata per i neo promossi brianzoli che devono fare a meno di Carlos Augusto . La formazione di Spalletti arriva a questo match rinforzata dagli innesti di Raspadori, Simeone e Ndombele. Si gioca allo stadio 'Maradona' di Napoli con calcio d'inizio alle 18.30 in diretta sull'app DAZN e Zona DAZN numero 214 del telecomando Sky.

Napoli, squadra che vince non si cambia

Settimana di mercato davvero importante per il Napoli che ha aggiunto al suo attacco due pedine molto importanti come Simeone e Raspadori, ma entrambi non dovrebbero scendere in campo dal primo minuto. Confermato il tridente che ha ben figurato a Verona con Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia pronti a partire dall'inizio. Tuttavia sia Politano che Elmas potrebbero ambire a una maglia da titolare in caso Spalletti decida di cambiare il suo reparto offensivo.

NAPOLI (probabile formazione) 4-3-3: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Minjae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka Zielinski; Lozano, Osimhen Kvaratskhelia. All. Spalletti