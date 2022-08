Dopo una settimana di importanti colpi di mercato, il Napoli torna in campo. Spalletti conferma la formazione che all'esordio ha battuto il Verona: tridente con Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Partono in panchina i nuovi acquisti Raspadori, Simeone e Ndombele. Stroppa si affida all'ex Petagna, in attacco con Caprari. Risentimento durante la rifinitura per Pablo Mari: in difesa gioca Andrea Ranocchia. In diretta sull'app DAZN e Zona DAZN canale 214 del telecomando Sky alle 18.30

EMPOLI-FIORENTINA LIVE