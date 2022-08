Udinese e Salernitana a caccia di riscatto dopo le sconfitte nella prima giornata. Sottil schiera Bijol in difesa, maglia da titolare anche per Udogie, in avanti Success con Deulofeu. Nicola punta subito sul nuovo acquisto Maggiore, tandem offensivo composto da Botheim e Bonazzoli. La partita sarà trasmessa in diretta dalle 18.30 sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky