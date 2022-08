Serie A

Tante emozioni ma nessun gol alla Dacia Arena tra Udinese e Salernitana. Palo di Deulofeu, Bonazzoli due volte vicino al vantaggio. Bianconeri in dieci per tutta la ripresa dopo l'espulsione di Perez: ottima prova di Silvestri che salva anche su Candreva, Becao il migliore in campo UDINESE-SALERNITANA: TABELLINO E HIGHLIGHTS