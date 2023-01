Gasperini ritrova Koopmeiners che ha scontato la squalifica ma perde Palomino per un mese. Boga è favorito su Pasalic per una maglia da titolare. Intoccabili Lookman e Hojlund. Stankovic spera di recuperare Gabbiadini mentre Sabiri e Colley sono out per la sfida di Bergamo. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD.

Gara davvero proibitiva per la Sampdoria che affronta al Gewiss Stadium l'Atalanta. La squadra di Stankovic, oltre ai problemi di classifica e di risultati, deve fare i conti con un'infermeria piena. Si sono fermati anche Sabiri e Colley. Intanto si cerca di recuperare per la sfida di Bergamo Gabbiadini che verrebbe riproposto in coppia con Lammers. Match sulla carta abbordabile per un'Atalanta reduce dal pirotecnico 3-3 di Torino con la Juventus. La squadra di Gasperini ha ritrovato verve e anche capacità realizzative non in differenti e l'obiettivo, alla portata, rimane sempre quello di centrare la qualificazione alla prossima Champions. Koopmeiners rientra dalla squalifica e sarà regolarmente in campo mentre Palomino è ko per almeno un mese. Boga favorito su Pasalic, Lookman e Hojlund intoccabili. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD.