La 20^ giornata di Serie A prosegue al Gewiss Stadium, dove i nerazzurri cercano il 5° risultato utile di fila. Gasperini conferma Boga insieme a Lookman e Hojlund, si rivede Koopmeiners dopo la squalifica. Dietro Djimsiti prende il posto di Palomino. Privo di Sabiri e Colley, Stankovic recupera Gabbiadini in coppia con Lammers. A sostegno c'è Djuricic, spazio a Murru in difesa. Diretta alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e su NOW TV. Disponibile su Sky Go, anche in HD