Con due gol di Lautaro l’Inter ribalta la Cremonese dopo essere andata in svantaggio: una magia di Okereke (tiro a giro da fuori, nel sette) illude la squadra di Ballardini, poi il “Toro” prima pareggia con un tap-in e poi fa 2-1 scaricando in rete su imbucata di Dzeko. Nel finale Inzaghi concede altri minuti a Lukaku, alla ricerca della forma migliore in vista dei prossimi impegni, in Coppa Italia contro l’Atalanta e poi nel derby