Ultime ore di mercato incentrate su Milan Skriniar: il difensore ha già firmato un preaccordo con il Psg per luglio, ma resta da capire se il club francese e l'Inter troveranno un accordo per la partenza già a gennaio. In caso di cessione, i nerazzurri dovrebbero trovare un sostituto. Segui in tempo reale gli sviluppi delle ultime trattative dell'Inter e non perderti le news in diretta su skysport.it e la puntata speciale di Calciomercato L'Originale in onda dalle 19.30 alle 21

