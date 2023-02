Il match del Dall'Ara apre la domenica della 24^ giornata del campionato di Serie A. Tornano dal 1' Brozovic e Lukaku, in coppia davanti con Lautaro. Out Skriniar e Dimarco, riposo per Barella: giocano De Vrij e Gosens. Nel Bologna non c'è Soumaoro, Sosa vince il ballottaggio in difesa. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming NOW TV alle 12.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD