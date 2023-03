Sampdoria-Salernitana 0-0: video e highlights

A Marassi la Sampdoria non riesce ancora a trovare la vittoria e la Salernitana si tiene il pari per mantenere invariato il vantaggio sul terzultimo posto. Nessun gol e non moltissime emozioni: nel primo tempo Candreva spreca a tu per tu con Audero, poi Augello da buona posizione non trova la porta. Nella ripresa blucerchiati più incisivi e chance per Cuisance, che colpisce la traversa ma in fuorigioco. Nel finale Gunter salva su Maggiore