Le scelte di Stankovic

Formazione quasi obbligata per Dejan Stankovic, alle prese con diverse assenze tra infortuni e squalifiche. Confermata la difesa a tre, davanti ad Audero pronti ad agire Zanoli, Nuytinck e Amione. Leris e Augello sulle fasce, con Rincon e Winks in mezzo. In avanti indisponibili Gabbiadini e Lammers: esordio dal primo minuto per Jesé Rodriguez come terminale offensivo, alle sue spalle Cuisance e Sabiri. Solo panchina per Quagliarella