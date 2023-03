Bologna-Lazio, le probabili formazioni

L'anticipo del sabato di Serie A metterà di fronte Bologna e Lazio. La gara nel girone d'andata, che coincise con l'inizio del campionato per le due squadre, vide la vittoria dei biancocelesti per 2-1. Sulla panchina degli emiliani c'era Sinisa Mihajlovic, ma i ragazzi di Sarri riuscirono nella rimonta, iniziando così la loro scalata verso l'obiettivo Champions. Ambizione che è rimasta la stessa, specie dopo la vittoria di Napoli, ma sognano l'Europa anche i rossoblù. E proprio l'Europa ha segnato un ostacolo sul cammino della Lazio, con la sconfitta nell'andata degli ottavi di Conference contro l'Az Alkmaar. Pochi cambi previsti al Dall'Ara per Sarri, ancora senza Immobile, qualche defezione anche per Thiago Motta. Ecco le probabili formazioni per la sfida in programma sabato 11 alle 20.45 (diretta su Sky Sport).

Bologna, Orsolini non convocato. In che posizione Barrow?

La notizia più pesante per Thiago Motta è l'assenza di Orsolini che non ha recuperato dal problema addominale e non è stato convocato. Al suo posto si candida Aebischer per una maglia da titolare nella trequarti rossoblù, completata probabilmente da Ferguson e Soriano. In avanti c'è il ballottaggio tra Arnautovic (a segno all'andata) e Barrow, con quest'ultimo che potrebbe agire anche da esterno. Dubbi per l'allenatore anche in difesa, dove Soumaoro si gioca il posto con Sosa, mentre a sinistra Cambiaso è in vantaggio per una maglia da titolare.



BOLOGNA (4-2-3-1) probabile formazione: Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumí, Cambiaso; Schouten, Moro; Aebischer, Ferguson, Soriano; Barrow. All. Thiago Motta