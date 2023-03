Dopo la sconfitta in Confernce con l'AZ ma con il terzo posto in classifica la Lazio si rituffa in campionato e affronta il Bologna. Sarri senza Immobile con Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni. Motta sceglie Kyriakopoulos nel trio di trequartisti con Barrow punta centrale con Arnautovic in panchina. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD