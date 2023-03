Senza Pogba, Di Maria, Milik, Chiesa (out dai convocati) e Kean (squalificato), Allegri punta su Miretti alle spalle di Vlahovic. Barrenechea titolare in mezzo al campo. Dietro torna titolare Bonucci. Turno di riposo per Szczesny. Tante assenze per Stankovic, che sceglie Leris e Djuricic dietro a Gabbiadini in attacco. Subito due chance proprio per Gabbiadini in avvio, ma è Bremer a sbloccare sul corner di Kostic. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky