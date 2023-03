La sfida del 'Via del Mare' apre la domenica della 26^ giornata del campionato di Serie A. Nel Lecce Baroni sceglie Blin a centrocampo e Ceesay in attacco per il ruolo di centravanti. Juric rilancia Radonjic al posto dell'infortunato Karamoh, in difesa Gravillon preferito a Djidji. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW TV alle 12.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD