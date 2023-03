Fiorentina-Lecce, le probabili formazioni: ballottaggio Cabral-Jovic

Italiano deve sciogliere il dubbio sul terminale offensivo. Cabral e Jovic sono nuovamente in ballottaggio. Torna Saponara dal 1' così come Igor e Biraghi. Nelle Lecce solita scelta tra Pezzella e Gallo, con il primo favorito. Colombo in vantaggio su Ceesay per il ruolo di terminale offensivo.

La Fiorentina si presenta alla sfida con il Lecce in condizioni di forma smaglianti. I tre successi consecutivi in campionato che hanno permesso alla formazione di Italiano di risalire in maniera consistente la classifica e la qualificazione ai quarti di finale di Conference League, permettono alla Viola di affrontare il match contro i salentini con l'umore alto e con la voglia di continuare a fare bene. Umore opposto in casa giallorossa dal momento che il Lecce è reduce da tre sconfitte consecutive e ha la necessità di invertire il trend negativo per non essere risucchiato nelle zone calde della classifica dopo aver vissuto un campionato decisamente positivo fino a questo momento.

Fiorentina, dubbio Cabral-Jovic Il 4-1 in Conference League ha fatto proseguire l'avventura europea della Fiorentina. Italiano, per la sfida contro il Lecce, potrebbe cambiare un po' di elementi. Jovic e Barak sono stati completamente a riposo giovedì: uno dei due, se non entrambi potrebbero quindi strappare una maglia da titolare contro il Lecce. Sul ritorno in formazione di Saponara, Igor e Biraghi paiono esserci invece pochi dubbi FIORENTINA (4-3-3), la probabile formazione: Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Mandragora, Amrabat, Barak; Gonzalez, Cabral, Saponara. All. Italiano