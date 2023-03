Monza-Cremonese, le probabili formazioni: Dessers al centro del tridente

Si riducono sempre di più le ultime spiagge della squadra di Ballardini per sperare ancora nella salvezza. I grigiorossi nel derby lombardo provano a cogliere la prima vittoria esterna del loro campionato con Okereke e Tsadjout ai lati del bomber Dessers. Palladino risponde con Ciurria nel ruolo di trequartista e l'inserimento di Birindelli sulla fascia destra Condividi

La sfida tra Monza e Cremonese inaugura il sabato della 27^ giornata di Serie A. Un derby lombardo che per i padroni di casa può voler dire colonna sinistra della classifica, mentre per gli ospiti è un'opportunità per nutrire ancora speranze in ottica salvezza.

Palladino opta per Ciurria da trequartista Patrick Ciurria è stato un fedelissimo di Palladino dalla prima partita contro la Juventus: la sua presenza tra i titolari è quasi sempre certa, meno la collocazione tattica. Dovrebbe rivestire i panni da trequartista alle spalle della coppia d'attacco Caprari-Petagna. Sulla fascia destra così spazio a Birindelli, con l'inamovibile Carlos Augusto a sinistra. Ancora fuori Mota per un guaio alla caviglia, non sono previste sorprese in altri reparti. In difesa la linea è Izzo-Marì-Caldirola, Pessina- Sensi la coppia in mediana. PROBABILE FORMAZIONE MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Birindelli, Sensi, Pessina, Carlos Augusto; Ciurria; Caprari, Petagna. All. Palladino

Ballardini insiste sul tridente con Dessers Il tecnico della Cremonese continua a percorrere la via del tridente: Tsadjout e Okereke sono ancora i favoriti per affiancare Dessers nel ruolo di centravanti. Resiste però il ballottaggio con Daniel Ciofani. L'assenza di Chiriches è ormai prassi consolidata in difesa: al suo posto ci sarà Bianchetti con Ferrari e Vasquez a fungere da scudieri. Non cambia il centrocampo, con Pickel-Benassi a protezione della retroguardia e Sernicola e Valeri a spingere sulle fasce. PROBABILE FORMAZIONE CREMONESE (3-4-3): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Benassi, Pickel, Valeri; Tsadjout, Dessers, Okereke. All. Ballardini