Le scelte di Thiago Motta

Qualche sorpresa in più nell'undici del Bologna. Ormai non lo è più la mancanza di Arnautovic, ancora in panchina. Stavolta per lui ci sarà spazio almeno a gara in corso? Barrow confermato centravanti, le novità sono sulla trequarti alle sue spalle. Orsolini, forse ancora non completamente ristabilito dall'infortunio che lo ha costretto a saltare la Lazio, siede in panchina e lascia spazio ad Aebischer. Fuori anche Soriano con dentro Kyriakopoulos a sinistra. Confermato Ferguson e la coppia Moro-Schouten in mediana. In difesa Soumaoro e non Sosa al fianco di Lucumì con Cambiaso e Posch al solito terzini