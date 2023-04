La sfida del Mapei chiude la 28^ giornata del campionato di Serie A. Sassuolo e Torino sono separate da un solo punto. Dionisi ritrova Ruan che fa coppia con ferrari in difesa. In attacco solito tridente con Berardi, Pinamonti e Laurienté. Scelte obbligate per Juric: gioca Radonjic in coppia con Vlasic sulla trequarti alle spalle di Sanabria. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD