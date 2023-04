statistiche

Spezia e Salernitana sono le uniche due squadre dell’attuale seconda metà della classifica in Serie A che vantano due giocatori in doppia cifra di marcature: Boulaye Dia (10 reti) e M’Bala Nzola (12 reti, ma squalificato per questo match) – entrambi sono africani, come del resto Lookman e Osimhen: la Serie A è infatti l’unico attuale torneo tra i maggiori cinque campionati europei ad avere almeno quattro giocatori africani in doppia cifra di gol