Le scelte di Mourinho

Sorprende il tecnico portoghese, che lancia Solbakken titolare in un tridente insolito con El Shaarawy e Dybala. Belotti, grande ex e favorito della vigilia, siede in panchina con l'altro centravanti Tammy Abraham. Riposa Matic, accanto a Cristante c'è Wijnaldum. Zalewski e Spinazzola larghi, altra grande novità in difesa: Ibanez torna dalla squalifica dopo il derby, ma gli viene preferito Llorente per giocare con Mancini e Smalling davanti a Rui Patricio