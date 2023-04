Dopo la sconfitta di San Siro nell'andata dei quarti di Champions, il Napoli vuole battere il Verona per avvicinarsi sempre più allo scudetto. Spalletti recupera Osimhen per la panchina e, come annunciato in conferenza, farà riposare qualcuno dei titolarissimi in vista del ritorno col Milan. Zaffaroni cerca punti per provare ad accorciare sullo Spezia quartultimo. Al Maradona calcio d'inizio alle 18, diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky