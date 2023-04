Dopo la sconfitta in Europa League, la Roma riparte in campionato battendo 3-0 l'Udinese. Pellegrini torna a trascinare i giallorossi. Prosegue la crescita di Bove. Rui Patricio decisivo: para un rigore. Qualche sbavatura per Mancini in difesa. Pereyra impreciso dal dischetto, Success fatica a dare profondità. Abraham entra e segna. Tutti i voti di Federico Zancan