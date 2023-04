Le scelte di Sarri

Partita fondamentale per il cammino della Lazio, che cerca punti importanti per continuare a rincorrere l'obiettivo Champions. Poche sorprese per Maurizio Sarri, che senza Immobile punta sull'attacco leggero: Felipe Anderson falso 9, con lui Pedro e Zaccagni. Il capitano, reduce dall'incidente automobilistico della scorsa settimana, va comunque in panchina. A centrocampo regia affidata a Vecino, ai suoi fianchi sempre Milinkovic-Savic e Luis Alberto. In difesa Patric preferito a Casale per far coppia con Romagnoli, sulle fasce Marusic e Hysaj. Provedel tra i pali