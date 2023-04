Serie A

Finisce 2-0 tra Milan e Lecce: doppietta di Leao, migliore in campo. Bene anche Theo, Krunic, Tonali e -quando è entrato- Bennacer. Nel Lecce si salvano solo in quattro, il peggiore è Ceesay. Tutti i voti del telecronista della partita per Sky Sport: le pagelle di Maurizio Compagnoni