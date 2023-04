Occorreva una vittoria per tornare a +3 sul Verona ma lo Spezia conquista solo un pareggio contro la Samp. A Marassi termina 1-1 una gara intensa e a tratti tesa. Nzola sfiora il gol in apertura, Amione segna di testa per i blucerchiati. Nella ripresa lancio di fumogeni e gara sospesa per 7'. Alla ripresa del gioco Verde pareggia di testa. Nel finale chance per la Samp con Zanoli, lo Spezia attacca ma la gara termina in parità

PAGELLE