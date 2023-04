Finisce 1-1 tra Bologna e Juventus. I migliori in campo sono i due portieri: Skorupski, non solo per il rigore parato a Milik, si merita il titolo di MVP. Male Danilo nella Juve, Iling-Junior entra e ben impressiona. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Davide Polizzi