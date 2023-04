Conquistata la finale di Coppa Italia, l'Inter cerca punti fondamentali per la rincorsa al quarto posto. A San Siro scontro diretto in zona Champions con la Lazio, che vuole mantenere la seconda posizione. Inzaghi sceglie il tandem Lukaku-Correa, panchina per Lautaro. Sarri ritrova Immobile dal 1'. In caso di mancato successo biancoceleste, il Napoli nel pomeriggio può diventare campione d'Italia. Diretta su Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW TV alle 12.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD