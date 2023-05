Dopo il successo contro la Lazio che ha rilanciato l'Inter nella corsa Champions, la squadra di Inzaghi cerca la terza vittoria consecutiva in trasferta contro il Verona. Inzaghi con la coppia d'attacco Dzeko-Lautaro. Turno di riposo per Barella e Bastoni. Zaffaroni sceglie Verdi e Lazovic alle spalle di Gaich. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e NOW TV alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD

