Lo Spezia cerca punti fondamentali per mantenere il vantaggio sul terzultimo posto, con il Verona distante una sola lunghezza. Al Picco arriva il Monza, a un passo dalla salvezza aritmetica. Semplici è senza Nzola e punta su Shomurodov con Verde e Gyasi che completano il tridente. Palladino conferma Mota con Colpani e Caprari alle spalle. Diretta su Sky Sport Calcio e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD