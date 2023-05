Serie A

Primo gol per Paredes in bianconero, torna al gol Vlahovic (migliore in campo), che non segnava in campionato dal 7 febbraio. Assist di Kostic, il primo per il connazionale. Grave infortunio per De Sciglio (lesione del crociato del ginocchio, stagione finita). Nel finale si rivede Pogba. Le pagelle di Federico Zancan GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A