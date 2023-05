Le scelte di Juric

La grande sorpresa è l'utilizzo di Seck con Vlasic alle spalle di Sanabria, l'uomo più in forma dei granata. In panchina sia Karamoh che Miranchuk, dati in ballottaggio nelle previsioni della vigilia. A centrocampo spazio alla giovane coppia Ilic-Ricci. In campo contemporaneamente Singo, Rodriguez e Vojvoda: da capire chi non giocherà esterno ma braccetto della linea difensiva a tre. Possibile sia lo svizzero con Buongiorno e Schuurs, ma non è da escludere l'utilizzo di Vojvoda sul centro-destro della difesa con lo svizzero largo a sinistra come nelle ultime partite