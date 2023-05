Allegri cambia sette giocatori rispetto all'infrasettimanale: conferma per Di Maria che però gioca alle spalle di Milik. Tornano dal 1' Rabiot e Locatelli. Iling e non Kostic sulla sinistra. C'è Rugani in difesa. Gasp è senza Hojlund e Lookman (entrambi non convocati) e parte con Pasalic e Koopmeiners alle spalle di Zapata. Prima palla gol per Di Maria, poi palo di Scalvini. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD