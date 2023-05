Cori razzisti, Vlahovic segna e reagisce: ammonito

Nel recupero di Atalanta-Juve, l'arbitro Daniele Doveri ha fermato il gioco a causa di alcuni cori razzisti rivolti a Vlahovic. L'attaccante serbo ha poi raddoppiato a un minuto dal triplice fischio ed ha reagito. Un gesto che gli è costato il giallo. La ricostruzione di quanto successo e tutte le reazioni CRONACA E HIGHLIGHTS Condividi

Finale rovente nel match tra Atalanta e Juventus, terminata 0-2. L'arbitro Daniele Doveri ha fermato per circa un minuto la gara (al 2' dei 5 minuti di recupero concessi) a causa di cori razzisti rivolti da parte del pubblico verso il serbo Dusan Vlahovic. I cori ("Sei uno zingaro") sono partiti dopo che l'attaccante serbo aveva sbagliato un gol. Si è ripreso a giocare, dopo che - come da regolamento - dagli altoparlanti dello stadio è stato diffuso l'annuncio di fermare i cori. A quel punto, al minuto 98 lo stesso Vlahovic ha trovato la rete del 2-0, proprio sotto la curva dell'Atalanta e lì sono subito ripresi i cori. L'attaccante ha dialogato a distanza coi tifosi avversari, mimando con le braccia il gesto di continuare e per questo prendendo l'ammonizione dall'arbitro Doveri (che era stato uno dei primi a 'seguirlo', dopo la rete, temendo che potesse entrare in contatto con la tifoseria atalantina).

Il precedente Lukaku: Gravina interverrà anche per Vlahovic? Ricordiamo che anche Lukaku era stato ammonito in occasione dei cori razzisti ricevuti il 4 aprile scorso durante Juve-Inter di Coppa Italia, giallo che lo avrebbe squalificato per la gara di ritorno. Ma è intervenuto il presidente della Figc Gravina, cancellando la squalifica con un provvedimento eccezionale di grazia. La Figc ha fatto sapere che aspetta le motivazioni dell'ammonizione di Vlahovic: se l'ammonizione è solo per aver reagito - senza atteggiamenti/gesti particolarmente gravi - ai cori discriminatori, e solo nel momento in cui questa ammonizione dovesse far scattare la squalifica prima della fine del campionato, il presidente Gravina è pronto a impugnare la decisione. Lo strumento in questo caso non sarebbe la grazia ma l' Art. 102: 1. Il Presidente federale può impugnare le decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dalTribunale federale a livello nazionale e territoriale, quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime. 2. Il Presidente federale può proporre reclamo alla Corte federale di appello entro sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione che intende impugnare.

Allegri: "Ignorare cori razzisti in campo, ma poi punirli" "Neri, bianchi o gialli, purtroppo cori del genere si ripetono - ha dichiarato Massimiliano Allegri a fine partita -. In campo dobbiamo ignorarli: ho detto ai ragazzi di mantenere la calma in situazioni del genere per non perdere uomini inutilmente. Ma poi, finita la partita, chi di dovere deve intervenire e sanzionare". vedi anche Allegri: "Insulti a Vlahovic da combattere"

Alex Sandro: "Servono leggi più severe" E' una cosa negativa non solo per Dusan, ma anche per noi e in generale per tutto il calcio - la presa di posizione di Alex Sandro -. Ormai ci sono episodi di razzismo ogni settimana, servono leggi più severe perché continuare così è davvero triste...".

Gasperini: "Più maleducazione che razzismo" "Il razzismo è gravissimo e va combattuto: ma, secondo me, in questo caso si tratta piuttosto di maleducazione. E' rivolto a un singolo. Il razzismo è una cosa più seria". Lo dice Gianpiero Gasperini, commentando il coro "zingaro" rivolto dalla curva dell'Atalanta a Vlahovic. "Se parlate di razzismo siete completamente fuori strada. Noi abbiamo Pasalic, Djmsiti, in passato Ilicic: avrebbero dovuto fare cori anche a loro... Condanno qualsiasi gesto di maleducazione, ma è come il coro 'figlio di p..' o i 'buu' anche se nella propria squadra hai giocatori di colore".