Lecce-Spezia, le probabili formazioni: Ceesay favorito su Colombo

Le certezze di Baroni sono Di Francesco e Strefezza che formeranno il tridente insieme a uno tra Colombo e Ceesay con il secondo favorito per una maglia da titolare. Semplici deve fare a meno di Amian e pensa di inserire Ferrer nella linea difensiva. Davanti coppia d'attacco composta da Gyasi e Nzola. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW TV alle 12.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD Condividi

Dopo la sconfitta del Verona contro l'Atalanta, la sfida salvezza del Via del Mare assume connotati importantissimi. Il Lecce affronta lo Spezia e con una vittoria sarebbe virtualmente salvo. La squadra di Baroni è reduce dal prezioso pareggio dell'Olimpico contro la Lazio e potrà contare su tutto il sostegno del pubblico di casa. Sicuri di una maglia da titolare Di Francesco e Strefezza, la decisione è su Colombo o Ceesay come terminale del tridente con il secondo leggermente favorito. Lo Spezia arriva a questa sfida rinvigorito dal successo del Picco contro il Milan e proverà a guadagnare punti preziosi che lo terrebbero davanti al Verona rimasto fermo a quota 30. Qualche problemino anche per Semplici che deve fare a meno di Amian. In attacco si va verso la coppia Gyasi-Nzola. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW TV alle 12.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD.

Lecce, problemi fisici per Hjulmand Lieve elongazione all’adduttore lungo della coscia destra. Questo il responso degli esami a cui è stato sottoposto Hjulmand. Le sue condizioni verranno rivalutate ma salvo sorprese il centrocampista non sarà a disposizione per la sfida contro lo Spezia Sicurissima invece l’assenza di Banda che è stato fermato dal giudice sportivo. Se in difesa non ci saranno cambi, con Gendrey e Gallo sempre sulle corsie, in mezzo e davanti c’è da modificare. In mediana si candida Gonzalez per completare il pacchetto con Blin e Oudin. Davanti ballottaggio Colombo-Ceesay con Di Francesco e Strefezza sicuri del posto nell’XI di partenza LECCE (4-3-3), la probabile formazione: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Oudin, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni