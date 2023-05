A San Siro il Milan ospita la Sampdoria, già aritmeticamente retrocessa in B. Pioli si affida a Giroud in avanti, supportato dal tridente formato da Messias, Brahim Diaz e Leao. In difesa c'è Thiaw. Stankovic sceglie la coppia Gabbiadini-Quagliarella, con Djuricic alle loro spalle. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD