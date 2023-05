Manita del Milan che stende la Samp e si porta a ridosso della zona Champions. Nella notte di San Siro brilla Giroud (MVP) con una tripletta, ma Leao, Brahim Diaz, Tonali e Krunic non sono già meno. Nella Samp il migliore è l'eterno Quagliarella, in gol per la 18esima stagione di Serie A consecutiva. Il peggiore è Nuytinck. Le pagelle di Maurizio Compagnoni