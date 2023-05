Occorreva una vittoria per approfittare del ko dell'Inter a Napoli e riguadagnare il terzo posto. Missione compiuta per la Lazio che si porta a +2 sui nerazzurri e a +4 sul Milan. Dopo un primo tempo equilibrato con non molte occasioni da gol, nella ripresa la Lazio attacca, ci prova con Vecino e Luis Alberto e poi trova la rete con un rigore di Immobile procurato dallo stesso attaccante per fallo su Masina. Nel finale gol annullato a Nestorovski