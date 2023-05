Tre punti d'oro per la squadra di Sarri alla Dacia Arena, successo che significa terzo posto e avvicina la qualificazione in Champions. Decisivo Immobile, ma il migliore è Luis Alberto. Applausi anche per i centrali della Lazio. Tra i bianconeri bene Silvestri e Pereyra, bocciato Masina. I migliori e i peggiori: ecco tutti i voti di Davide Polizzi

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A