Sfida in campionato tra due finaliste d'Europa, la Fiorentina in Conference e la Roma in Europa League. Entrambi gli allenatori optano per il turnover: Italiano schiera Jovic al centro dell'attacco, con Ikoné e Saponara ai lati. Mourinho con Bove in difesa e Missori a destra, in avanti El Shaarawy e Solbakken a supporto di Belotti. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 17