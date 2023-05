Con un uno-due terribile in 3 minuti firmato Jovic e Ikoné la Fiorentina ribalta la Roma di Mourinho, in vantaggio per oltre 70' grazie alla rete a inizio partita di El Shaarawy. Di seguito tutti i voti del 2-1 dei Viola a cura di Maurizio Compagnoni

FIORENTINA-ROMA: RIVIVI IL MATCH