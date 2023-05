Serie A

Affaticamento al tendine sartorio per Vlahovic, che nella giornata di giovedì 25 maggio ha lavorato a parte e risulta in dubbio per Juventus-Milan. La Roma non avrà Pellegrini a Firenze, la Salernitana perde il suo bomber Dia. Non c'è pace per l'Atalanta: distorsione alla caviglia per Zappacosta. Brutte notizie per il Verona che perde anche Lazovic nello sprint salvezza. 11 gli squalificati per il penultimo turno di A: Orsolini salta il Napoli. Di seguito tutti gli indisponibili squadra per squadra