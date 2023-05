Il penultimo turno di campionato conta 11 squalificati: Orsolini salta il Napoli. Empoli e Salernitana hanno avuto 2 giocatori fermati dal giudice sportivo. Non c'è pace per l'Atalanta: distorsione alla caviglia per Zappacosta. Mourinho deve verificare Camara e Spinazzola. Di seguito tutti gli indisponibili squadra per squadra in Serie A