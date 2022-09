Serie A

Prima vittoria in campionato per il Bologna e sesto centro per Marko Arnautovic. L'austriaco rafforza il suo primo posto solitario in classifica marcatori in attesa di Vlahovic, impegnato stasera in casa contro la Salernitana. Ottimo momento di forma anche per Beto, trascinatore dell'Udinese e nel gruppo dei giocatori con 4 gol GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A