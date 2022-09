Il Milan aggancia il Napoli in classifica al termine di un match avvincente e combattuto. La squadra di Pioli gioca in 10 per tutto il secondo tempo dopo il doppio giallo a Leao. Rossoneri in vantaggio al 6' con Messias, risposta Samp con una traversa di Djuricic. Dopo il rosso a Leao lo stesso Djuricic fa 1-1 ma il Milan attacca e trova un rigore per fallo di mano di Villar: segna Giroud. Verre colpisce il palo, espulso Giampaolo ma vince il Milan